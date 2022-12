Le femmine dei serpenti hanno due clitoridi

Il Paesecammelli e non solo Il Qatar è un paradiso per gli animali. Ogni anno, un tratto della spiaggia di Fuwairit , accoglie decine di esemplari didi tartarughe embricate. Ciascuna di ...Leserpenti hanno il clitoride . Lo rivela uno studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society e condotto dai ricercatori dell'università La Trobe di Melbourne. Studi precedenti avevano ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d9c0a693-46a2-fc4b-a18d-aa3aae1659 ...E le femmine invece Pochissime informazioni al riguardo ... limitando la nostra comprensione della riproduzione sessuale attraverso i lignaggi dei vertebrati, questo il passaggio che apre lo studio.