Fusione nucleare | notizie rivoluzionarie in arrivo dagli Usa

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) –’ sullasono inUsa. Gli scienziati per la prima volta avrebbero infatti prodotto una reazione dicapace di creare più energia di quella utilizzata per avviare il processo. E il Dipartimento dell’Energia, scrive il Washington Post, nella giornata di oggi si appresterebbe a comunicare la news. Il ‘Santo Graal dell’energia’ potrebbe quindi diventare realtà: l’obiettivo sarebbe stato centrato al National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory in California e a fare l’annuncio dovrebbero essere il segretario Usa all’Energia Jennifer Granholm e del sottosegretario Jill Hruby al Lawrence Livermore National Laboratory. Dalla struttura californiana intanto si ammette il successo ...

... cosa c'è da sapere di Dario d Elia Perché si sta parlando di una svolta nelladi Sara Carmignani " Il legame tra i fulmini e i fenomeni atmosferici più severi è purtroppo tangibile ...... cosa c'è da sapere di Dario d Elia Perché si sta parlando di una svolta nelladi Sara Carmignani Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: le ultime su ...Svolta storia grazie agli scienziati Usa, che avrebbero ottenuto energia dalla fusione nucleare. In attesa di conferma e dettagli, ecco cosa sappiamo.(Adnkronos) - Notizie 'rivoluzionarie' sulla fusione nucleare sono in arrivo dagli Usa. Gli scienziati per la prima volta avrebbero infatti prodotto una reazione di fusione capace di creare più energi ...