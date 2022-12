Top Gun | Maverick avrà un sequel? Per il regista Joseph Kosinski ci sarebbe ancora molto da dire

(Di lunedì 12 dicembre 2022)del campione d'incassi Top Gun:, ha parlato della possibilità di un terzo capitolo del film con Tom Cruise. Il ritorno di Tom Cruise nei panni dell'aviatore della marina Pete "" Mitchell è stato un successo su tutti i fronti. Top Gun:ha infatti sbancato al box-office globale ed è stato eletto miglior film del 2022 dalla National Board of Review. I fan hanno da subito sperato in un terzo capitolo e, a quanto pare, potrebbero essere accontentati. Ad anticipare la possibilità di un ulterioreci ha pensato ilin una recente intervista ai microfoni di Deadline: "C'è un'altra storia all'orizzonte così interessante da spingerci a tornare ...

Nel resto del mondo il cinecomic Marvel Studios ha raccolto altri 358 milioni di dollari, ed ora viaggia con un incasso Worldwide di 767.8 milioni , il sesto più alto dell'intero 2022 dietro: ...