Calciomercato.com

... Gianluca Petrachi e Iglidella. Per quanto riguarda Allegri di certo pesa l'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025 anche se, come scrive Tuttosport, ...Calciomercatoal lavoro per portare a parametro zero Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid: l'ipotesi sempre più concreta In casasta crescendo col passare dei giorni l'ipotesi Mariano Diaz per ... Lazio, Tare prova a piazzare Escalante in Spagna Fra i dissidi con Sarri e il richiamo della patria, per Luis Alberto potrebbe essere arrivato il momento del ritorno in ...Calciomercato Lazio, Mariano Diaz il profilo adatto Il centravanti del Real Madrid, Mariano Diaz, vuole lasciare la rosa visto lo scarso minutaggio svolto. La trattativa con la Lazio sembra esser iniz ...