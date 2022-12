Inghilterra | delusione Kane | ' Rigore sbagliato? Di solito se ne calcia uno ma '

Goal.com

... "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Kane: ...... dal mio punto di vista è stata la più grandedi questo mondiale. Ci è arrivato male e ... E anche in una partita complicata per la Francia come quella contro l'ha trovato il guizzo ... Inghilterra, l'ennesima delusione: dai Mondiali 1966 solamente flop La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La seconda semifinale di Qatar 2022 sarà Francia-Marocco: fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Inghilterra.