Toromania | Vlasic è da riscattare subito E’ un doppio affare | Mercato

2022-12-10 C'è ancora un po' di Toro al Mondiale. E a questo punto del torneo non era affatto scontato. La Croazia a sorpresa ha eliminato il Brasile, una delle grandi favorite alla vittoria finale, guadagnando la qualificazione alla semifinale grazie anche al contributo di Nikola: è stato proprio il trequartista granata a realizzare il primo rigore della serie che ha portato la nazionale balcanica al successo. Aveva già segnato contro il Giappone, sempre su rigore, si è ripetuto contro i pentacampioni del Mondo freddando uno dei portieri più forti in circolazione come Alisson. Se Urbano Cairo avesse avuto ancora dei dubbi sull'esercitare o no la clausola per il riscatto a titolo definitivo di, ...