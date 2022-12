Tennis | Matteo Berrettini | “Un anno difficile dal punto di vista mentale | troppi alti e bassi Ho il gioco per stare in top-10”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022)ieri è tornato in campo nella DiriyahCup, torneo di esibizione in scena in Arabia Saudita. La stagione per il romano si è conclusa nel peggiore dei modi, con le polemiche arrivate dopo la sconfitta nel doppio di Coppa Davis con il Canada, competizione alla quale ha preso parte proprio all’ultimo secondo in seguito ai ripetuti infortuni. Un 2022 da dimenticare, come dichiarato al giornale arabo Arabnews in un’inter: “È stato unmoltodaldi. Ho iniziato molto bene in Australia, sembrava che fossi nel momento migliore della mia carriera e avevo aspettative molto alte per la parte di stagione sulla terra battuta e sull’erba, ma mi sono infortunato. Ho cercato di sfruttare ...