Rischi alimentari | via dagli scaffali alcuni marchi di | acciughe | salmone | fontina e salame

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiTempo di spese natalizie e di scorteper celebrare le festività nel migliore dei modi anche a tavola. Le famiglie si recano nei supermarket o anche nei negozi di vicinato, per riempire le dispense in anticipo e avere ogni bene a portata di ricetta. In particolare nelle famiglie campane il Natale va di pari passo con il consumo di pesce e nello specifico dipresenti in molte ricette a partire dalla classiche zeppole natalizie. A tal proposito vanno segnalatirecenti richiami dal commercio, operati perprodotti suglidegli esercizi. E’ stata la stessa nota azienda Mareblu che ha richiamato a sè i filetti disott’olio per uno istamina e possibile alterazione ...