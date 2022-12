Mes | in Germania via libera all’approvazione | manca solo l’Italia | cosa succede ora

... Azione, notoriamente favorevole al. 'Adesso non ci sono più alibi : laratificherà il trattato. Si avvii subito l'iter per la ratifica anche in Italia: dalpossono arrivare risorse ...Si procederà, quindi, con la ratifica dellarispetto alla riforma del trattato del. Al momento, manca solo l'Italia all'appello tra i 19 Paesi membri dell'Unione europea. La Penisola, ...Intervista all'economista ed ex membro del consiglio di sorveglianza della Bce. Al netto dell'isolamento che dopo il sì tedesco rischia di diventare imbarazzante ...Dopo aver respinto il ricorso presentato dal Fdp, la Corte costituzionale tedesca ha di fatto confermato il via libera riforma del Mes.