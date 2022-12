Inchiesta Juventus | interviene il Codacons | class action a favore degli azionisti

...DI LUCA ALLEGRA È un sabba indemoniato quello artatamente messo su dai soliti network anti bianconeri che infettano etere e web con la narrazione relativa all'in corso sulla. ...... ma evidentemente non per tutti i tifosi della), gli inquirenti avevano già in mano tutto ... La mole degli atti diera già abbastanza rilevante. De Sciglio si è limitato a confermare ...Tra le vicende in cui è coinvolta la Juventus in un periodo in cui i bianconeri sono nell’occhio del ciclone, c’è anche quella legata alle cosiddette “plusvalenze fittizie“. Come… Leggi ...I legami di aziende e banche italiane con aziende accusate di incendi in Amazzonia. La manovra che attacca i poveri e favorisce le multinazionali. I leader ...