Ferdinand | «Guardo la Francia e mi dico | Mbappé è la mia unica preoccupazione»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Rio, ex difensore del Manchester United e dell’Inghilterra, ha parlato dei quarti di finale del Mondiale con laRio, ex difensore del Manchester United e dell’Inghilterra, ha parlato in vista del match con la. PAROLE – «lae miè la mia. Non intendo mancare di rispetto agli altri, ma per come è costruita la squadra inglese, se riusciamo a contenere, tutto il resto è gestito. Mentre noi, se Rashford è bloccato, abbiamo Foden. Se Foden è bloccato, abbiamo Harry Kane. E Saka, Bellingham… E anche Jordan segna gol. E’ la migliore Nazionale inglese che abbia mai visto». L'articolo proviene da Calcio News 24.