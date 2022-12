Milan | Vranckx scalda il motore

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Asterha lavorato molto in questa sosta per le Nazionali. L’obiettivo del centrocampista belga è quella di farsi trovare...

Pausa di Natale dopo il 5 - 0 con l'Atalanta Ha dato il là alla costruzione del nuovo. ... E' un centrocampista che deve svariare' 'Lui e gli altri,, Thiaw, sono arrivati da pochissimo. ...De Ketelaere, Thiaw esono appena arrivati, da tre mesi. Devono avere il tempo di ... SUL RINNOVO DI LEAO - 'Sta bene ale sta parlando con Paolo e la proprietà. Il suo percorso con noi ...Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Pablo Sarabia, ala destra del PSG ieri in ombra con la maglia della Spagna ...Cambio di programma in vista per il Milan, pronto ad affondare a gennaio per il profilo low cost: scatta il malcontento tra i tifosi rossoneri.