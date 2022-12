Sofiane Boufal ti dribbla in un fazzoletto

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Prima di rivelarsi come una delle sorprese dei mondiali in Qatar, si era parlato del Marocco soprattutto per la provenienza geografica dei suoi calciatori. Su ventisei convocati, infatti, ben quattordici sono nati e cresciuti in Europa, legati alla propria terra solo dalle origini dei genitori o addirittura dai nonni. Per questo motivo da più parti il Marocco è stato definito come la più europea tra le Nazionali africane – magari con una punta di eurocentrismo, anche in riferimento all’eccellente organizzazione difensiva dei “leoni dell’Atlante”, come se una buona preparazione tattica non potesse appartenere alle nazionali del continente africano. Il discorso sui luoghi di nascita dei calciatori marocchini porta, per i ...