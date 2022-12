Uomini e Donne | perché Catia Franchi non è più in trasmissione? La verità

(Di martedì 6 dicembre 2022) DiFranca non c’è più traccia adall’inizio della nuova stagione. Già nel corso dei mesi che hanno preceduto al chiusura estiva la sorella dell’imprenditrice di moda stentava a partecipare alle registrazioni, ma adesso è quasi ‘scomparsa’.non è più presente? Ecco cosa ha detto l’ex dama.è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Di Catia Franca non c'è più traccia a Uomini e Donne dall'inizio della nuova stagione. Ecco cosa ha detto l'ex dama sulla sua assenza.L'avventura sul Trono classico di Lavinia Mauro potrebbe terminare a breve Ecco coswa svelano le ultime indiscrezioni su Uomini e Donne!