LIVE Marocco-Spagna 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | punizione di Hakimi fuori!

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTOGALLO-SVIZZERA DALLE 20.00 PAGELLE21?e Boufal stanno letteralmente mettendo in difficoltà la. 19? Grande giocata di Boufal, sale il. 17?ora trova difficoltà nell’impostazione dal basso. 15?che alza il baricentro. 13?che non si limita solo a difendere, ottimo palleggio in campo. 11?dimanda oltre la traversa. 9? Atterrato Boufal appena prima dell’area di rigore. 7? Amrabat ruba un grande pallone a Ferran Torres. 5? Boufal viene chiuso da Llorente sulla fascia sinistra. 3?subito ...

FORMAZIONI UFFICIALI- SPAGNAMAROCCO (4 - 3 - 3): Bonou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. CT: Regragui. SPAGNA (4 - 3 - 3): Unai Simon; ...All'Education City Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali trae Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Nel penultimo ottavo di finale la Spagna affronta il Marocco che ha vinto il suo gruppo davanti alla Croazia. Luis Enrique torna al tridente con Ferran Torres, Asensio e Dani Olmo: panchina per Morata ...MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui ...