Studio Areté - L' auto ideale? Ibrida e sotto i 30 mila euro

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gli italiani sono pronti a valutare l'acquisto di un'nuova nei prossimi mesi, ma solo a precise condizioni, tra cui un prezzo non superiore ai 30: è questa una delle principali evidenze dell'ultimo"Acquistare un'oggi, cosa si aspettano gli italiani?" condotto a novembre dalla società di consulenza strategicaper esaminare la propensione all'acquisto e le caratteristiche più ricercate. Il sondaggio. Loparte da un presupposto: l'rimane il mezzo preferito per gli spostamenti abituali (78% di risposte positive), seguita da mezzi pubblici (12%), scooter/moto (4%), bicicletta (3%) e altre forme di mobilità come monopattini, car sharing e car pooling. Ma quanti sono disposti a cambiare il proprio veicolo nei ...