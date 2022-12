Il lupo è una specie protetta | ecco il vademecum dell’Oipa per imparare come conviverci senza rischi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Una domanda ultimamente tornata alla ribalta, e non soltanto in località sperdute, incastrate fra le cime degli Appennini: cosa fare e cosa non fare in un territorio in cui è possibile che vi sia la predi lupi? Rispondendo, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), intanto tiene a ricordare che, anzitutto che ilè unadalla normativa nazionale e dell’Unione Europea e quindi non può essere cacciato né ucciso. Solo in casi del tutto eccezionali la normativa consente di derogare a questo stato di protezione nel caso di animali considerati “problematici”. Va però rimarcato che, nella maggior parte dei casi di minacce ‘dirette’ (ed anche di attacchi agli allevamenti), a rendersi particolarmente violenti sono in realtà i branchi composti da cani randagi quali, conoscedo l’uomo non ...