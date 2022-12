Google Maps attiva la funzione “Luoghi accessibili” per disabili

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Per chi ha unatà motoria, è molto complicato fare i conti con la “giungla” urbana, tra parcheggi inche non lo consentono e assenza di un terreno favorevole allo scorrimento. Anche per quel...

Novità: sono visibili anche i 'luoghi accessibili', per aiutare chi si muove in sedia a rotelle (e non solo). Tempo di novità per, e non certo di secondo piano. Il navigatore più ...fotoTreatwell il leader in Europa nella prenotazione online di servizi beauty e wellness, non smette di reinventarsi rendendo sempre più semplice cercare e prenotare online i trattamenti di bellezza. Ques ...Google ha indicato che avrebbe intentato una causa contro i nuovi truffatori. Si ritiene che i truffatori stiano impersonando Google ...