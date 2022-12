Gli iPhone più recenti consentono di misurare l’altezza di una persona

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Glipiù, come12 Pro e Pro Max,13 Pro e Pro Max e14 Pro e Pro Max, vidiistantaneamentedi qualcuno. Questi dispositivi, infatti, sono dotati di uno scanner LiDAR posto accanto alla fotocamera posteriore che può essere utilizzato perin modo tempestivodi unaandando nell’app di misurazione preinstallata di Apple. Andiamo a scoprire come fare per procedere con la misurazione. Perdi una, occorre semplicemente aprire l’app Metro, puntate il vostroverso lache desiderate ...

È avvenuto ad esempio poco tempo fa con la funzione di creazione dei sondaggi, individuata inizialmente sul sistema operativo di, e ora sta avvenendo conaggiornamenti di stato ......sta continuando ad avere successo e ha spinto altre realtà a lavorare sul battery swap per... Il migliori Smartphone Apple Apple12 , compralo al miglior prezzo da eBay a 682 euro . 2 ...La febbre per gli iPhone 14 Pro manda in tilt Apple. La domanda dei consumatori è completamente sbilanciata sui modelli di fascia alta. Morale Trovare i modelli ‘base’ è facilissimo, mentre per i 14 ...I taikonauti Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe di Shenzhou-14 sono rientrati nelle scorse ore portando a termine la loro missione a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong della durata di circa se ...