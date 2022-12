Smantellata la polizia morale che uccise Mahsa. Il regime di Teheran cede (un po’)

Leggi su formiche

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le proteste in Iran procedono dal 16 settembre, hanno portato all’uccisione di diverse persone — alcune anche vittime di condanne a morte ordinate dalper i gravissimi crimini di cui sono stati accusati alcuni manifestanti — e hanno un simbolo: la vicenda della 22enne iraniana di origine curda Jîna Amini (iranianizzata), morta mentre era in custodia in una caserma di, tre giorni dopo il suo arresto da parte dellaperché non indossava correttamente il velo. Le manifestanti hanno bruciato il copricapo obbligatorio hijab e gridato slogan antigovernativi e, dopo la morte di Amini, un numero crescente di donne non ha più indossato l’hijab, soprattutto in alcune zone di, venendo meno alle volontà con cui la teocrazia ne ha reso un elemento ...