Sessant’anni dell’Unpli | i volontari del servizio civile protagonisti

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta presso l’Hotel Ergife di Roma, l’Assemblea Nazionale per la celebrazione dei 60 anni(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). Una giornata di dibattiti e tavoli tematici che ha coinvolto gli oltre seimila rappresentanti delle Pro Loco d’Italia per un momento di crescita e condivisione.della giornata idelUniversale delle province di Benevento e Napoli, che hanno accolto il Ministro allo Sport e alle Politiche Giovanili, Andrea Abodi. I lavori assembleari, condotti dal presidente nazionale Antonino La Spina, sono propedeutici all’assemblea provinciale che si terrà nella giornata di Venerdi 9 Dicembre a Benevento. “E’ stata una giornata importante per la nostra provincia – così il presidente provinciale UNPLI ...

