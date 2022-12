Stefano De Martino svela tutta la verità sulla sua ex | “Ho un bel rapporto”

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 3 dicembre 2022)De, il conduttorelasulcon la ex: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Uno dei conduttori che oggi sta facendo molto scalpore ottenendo sempre una buonissima percentuale di share per il suo programma Bar Stella è proprio lui,De. Come tutti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche Deci lascia sorpresi per la sua bravura, professionalità e talento tanto da essere uno delle punte di diamante della conduzione moderna che va al passo con la società. Di recente, il conduttore si è lasciato andare ad una lunga rivelazione su una delle sue ex.Dela(ildemocratico.com)La ...