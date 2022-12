Psicodramma Pd | è già rissa tra i saggi sul Manifesto dei valori

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Che il processo di rinnovamento, anzi di rifondazione, del Pd sarebbe stato difficile era abbastanza prevedibile. Ma che il partito sarebbe imploso alla prima riunione per delineare idella galassia dem la dice lunga sullo stato di salute di quello che dovrebbe essere il punti di riferimento dei progressisti italiani. A decidere i punti cardine del "dei" in vista del congresso sono stati chiamati 87, e forse giù qui sta il problema: troppi galli a cantare nel marasma delle correnti. "Già quando mi hanno detto che saremmo stati in 87 ho detto: 'Ok, ho capito come va a finire'", dice uno degli incaricati scelti tra partito, società civile e mondo accademico al Fatto quotidiano. La prima riunione si è svolta due giorni fa e a quanto scrive il quotidiano è andata malissimo. ...