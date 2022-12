Paratici | sedotto dal potere fino a confonderlo con onnipotenza La Stampa

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 dicembre 2022)e la sindrome di. Ne scrive Lache mette insieme tutto quel che si è letto in questi giorni. Il “Libro nero di Fabio” è il racconto di una gestione sfrontata e arrogante, inizio della fine della Juventus di Andrea Agnelli. È Federico Cherubini, stretto collaboratore e poi erede, a titolare così gli appunti su carta intestata, diventati dopo il sequestro pesanti elementi d’accusa. C’è ancora di più, in verità, tra righe che impastano critiche, impotenza e stupore: c’è il ritratto di un ragazzo mite, studioso di calcio e abile talent scout, che all’improvviso vuol trasformarsi in squalo della finanza e del pallone, gonfiando valutazioni di mercato ed esagerando senza accettare confronto,dala ...