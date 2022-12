Lavinia | la tronista di Uomini e Donne | ecco dove è partita la sua carriera

(Di sabato 3 dicembre 2022) Una delle nuove troniste del dating show di Maria De Filippi ha un passato del tutto inaspettato. Di che cosa si è resa protagonista alcuni anni fa?Mauro è una delle nuove protagoniste del dating show di Canale 5. La ragazza – nata 26 anni fa a Roma – è, infatti, una delle troniste che partecipano al programma di Maria De Filippi.Mauro-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Ma che cosa ha fatto prima di diventare un volto celebre atutti i dettagli sul suo debutto nel mondo dello spettacolo.Mauro e la sua esperienza prima diaveva già preso parte al programma come corteggiatrice di Nicolò Briganti. Nelle ultime settimane sta ...

Si passa al trono classico con laMauro , che è uscita in esterna con Alessio Corvino . Infastidito, Alessio Campoli ha ammesso di esserci rimasto male per la mancata esterna e ...... cosa accadrà nella puntata del 2 dicembre 2022 Secondo le anticipazioni di Uomini e donne, nella puntata del 2 dicembre 2022 ci saranno ancora scintille tra lae i suoi ...La scelta di Lavinia Mauro a Uomini e donne avverrà entro il prossimo dicembre A quanto pare la giovane tronista romana avrebbe intenzione di chiudere al più presto il suo percorso nello studio dei s ...Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Lavinia e Alessio hanno fatto pace anche se c'è ancora un piccolo dettaglio che non va a genio a lei.