Ucraina | Italia smentisce addestramento soldati sul suo territorio

- Laccusa del ministro degli Esteri russo rivolta anche a Regno Unito e Germania. Per Lavrov John Kerry, persona giusta per una possibile trattativa di pace. Ieri l'incontro di Biden e Macron. Missili ...Proprio sul merito della guerra in corso, l'ha votato in Parlamento il proseguimento degli aiuti all'fino a tutto il 2023, sulla scia del precedente decreto del governo Draghi in ...Per Crosetto "Conte è troppo intelligente per non capire che sta alimentando l'odio verso persone fisiche, che ha identificato per contrapposizione politica" riguardo all'invio di armi all'Ucraina.Il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde agli attacchi di Giuseppe Conte che ha parlato di un "governo guerrafondaio che ...