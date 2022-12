Riscuotere le multe dagli over 50 non vaccinati potrebbe costare più del ricavo | avverte Schillaci

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI - "Allo Statoleultracinquantenni che non si sonocontro il Covid "di più di quello che poi nederivare". Questa la convinzione manifestata dal ministro della Salute, Orazio, in un intervento a "Radio anch'io" su Radio Rai 1. "Considero inaccettabile che ci siano delle disparità di cura legate a dove uno risiede e alle disponibilità economiche che ciascuno ha. Su questo metterò tutto il mio impegno, ma i mali della sanità di oggi esistono da anni", ha proseguito il ministro, che ha poi definito "urgente risolvere il problema della carenza di medici e operatori sanitari nel Ssn". "Servono più ammissioni alla facoltà di Medicina"ha messo in evidenza ...

