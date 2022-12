Pioli punta ad una partenza sprint | i recuperi di Maignan e Ibra per un Milan al top

LA PREPARAZIONE Stefanoha preparato con cura il piano lavoro di queste settimane: nella seconda parte di stagione vuole una squadra brillante, subito pronta alla rincorsa sul Napoli. Anche ...Il gioiello classe '99a guadagnarsi una maglia da titolare per la seconda fase della Coppa del Mondo, ma intanto da riserva di lusso non tradisce le attese del Ct Santos. Calciomercato Milan, ...La Salernitana punta Matteo Gabbia. La società campana avrebbe messo nel mirino il difensore rossonero per il mercato di gennaio. Il classe '99 piace molto al Presidente Iervolino ...Il mondiale in corso in Qatar ha messo in mostra un Olivier Giroud e un Theo Hernandez in grande spolvero, con il centravanti rossonero che va a caccia del record all-time con la maglia dei campioni..