Grande Fratello Vip | Giulia Salemi lascia per volare in Rai con Pierpaolo Pretelli? Lo scoop

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sembra che per la coppiasi apra un’allettante prospettiva in Rai. Ecco le ultime sull’opinionista delVip.

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha fatto innamorare i fan delVip , ed ad oggi è più solida che mai con tanti progetti in ballo. La bella influencer italo - persiana è approdata nuovamente nel reality show di Alfonso Signorini, ma sembra che ...L'amicizia tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich sembra sia arrivata al capolinea. Le due concorrenti della settima edizione delVip si sono rese protagoniste di un nuovo e acceso botta e risposta nella Casa in cui sono volate pesanti accuse . Patrizia Rossetti smaschera Wilma Goich al Gf Vip Tensione alle ...GF Vip, Nikita Pelizon rinfaccia a Luca Onestini le scarse attenzioni e la serata prende una piega inaspettata!Sembra che per la coppia Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli si apra un’allettante prospettiva in Rai. Ecco le ultime sull’opinionista del Grande Fratello Vip.