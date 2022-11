Tennis | Zverev torna in campo | alla Diriyah Cup le prime prove per l' Australian Open

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - Alexanderin. L'ultima immagine che avevamo di lui era quella dsua uscita in carrozzina daldello stadio Chatrier a Parigi, la drammatica conclusione della sua semifinale contro Rafael Nadal, interrotta durante il tie-break del secondo set dall'urlo straziante del campione tedesco cui aveva ceduto la caviglia destra durante l'ennesimo scambio mozzafiato. Sette legamenti rotti, sette legamenti da ricucire chirurgicamente: lo ha ribadito lui stesso in un'intervista per il canale You Tube dellaCup, la ricca esibizione in programma dall'8 al 10 dicembre in Arabia Saudita, nell'Arena di, antica città a 20 chilometri dal centro della capitale Riyad. Una stagione sfortunatissima che avrebbe potuto ...

29 - 10 (74.4%) 7. Berrettini 32 - 12 (72.7%) 8. Rublev 51 - 20 (71.83%) 9. Tsitsipas 61 - 24 (71.76%) 10. Medvedev 45 - 19 (70.3%) C'è poi un'altra graduatoria non ufficiale, stilata dai ...

Leggi anche: Tennis, Zverev pronto al rientro: "Non vedo l'ora di tornare in campo" Nadal ha poi proseguito parlando del suo futuro nel tennis: " Onestamente non so cosa potrebbe accadere in futuro.