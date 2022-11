“Insigne come vice Kvara nei prossimi mesi” | idea suggestiva in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Giornata speciale per Lorenzo, tornato da Toronto per alcuni giorni, che ha ritrovato staff e compagni di squadra. L’attaccante ex Napoli non ha resistito ed è subito andato a trovare tutti a Castel Volturno, in occasione del primo allenamento che conclude la pausa concessa da Spalletti e prevista per i Mondiali. L’emozione visibile negli occhi dial momento dell’incontro sottolinea l’affetto che non è mai svanito da parte sua nei confronti della città e della società. L’di Kiss Kiss Napoli suL’incontro, però, ha suscitato anche alcune idee ina radio Kiss Kiss Napoli dove è stata proposta una clamorosa ipotesi in vista deitskhelia (Getty ...