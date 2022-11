Aids | Studenti it | meno del 60% dei ragazzi utilizza regolarmente il profilattico

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale contro l’del 1° dicembre,.it ha intervistato oltre 5.000 ragazze e, utenti del sito, per indagare quanto siano informati e preparati in materia di contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili. Secondo quanto raccolto da.it, a distanza di 41 anni dalla scoperta dei primi casi die nonostante molti passi siano stati fatti nella ricerca, nelle cure e nella diagnosi precoce, c’è ancora molto da fare in termini di prevenzione e di informazione tra la Generazione Z. Mentre una parte degli intervistati si informa autonomamente, dall’altra c’è chi desidera imparare ed approfondire la materia nelle aule scolastiche, avendo così la possibilità di confrontarsi anche con professionisti del settore. L’84% delle ...

Studenti.it

...a favore - prosegue la nota - dello schema di convenzione per l'orientamento a favore di...ISO 20121 per Ecomondo e sede di Rimini con consulenza Hera Giornata mondiale contro, Rossi (Pd):...... a Riccione e Novafeltria in occasione della Giornata mondiale contro l'del 1 dicembre sarà ... al via il seminario di 'Educazione alla Memoria 2022 - 23' con oltre 120Il programma messo a punto dalla Direzione aziendale prevede, per domani, al Centro Congressi dalle 9 alle 11 un incontro informativo con la partecipazione di studenti del Liceo Scientifico Statale Ga ...Secondo un'indagine condotta su Studenti.it, meno del 60% dei ragazzi utilizza il profilattico. In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, Studenti.it ha intervistato oltre 5.000 utenti del s ...