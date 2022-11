Vegan | solo una moda? «Col cavolo!»

(Di martedì 29 novembre 2022) A chi ancora pensa che «o» sia sinonimo di «proibitivo», chi se ne intende risponde «Col». È questo il nome del festival organizzato il 4 dicembre negli spazi di Daste, che per l’occasione si trasformano in sala espositiva con unmarket ricco di espositori, produttori e associazioni animaliste. Concerti, documentari e street food completano il tutto, per una full immersion nelismo (oesimo: è uguale!). Ma prima di partecipare all’evento, facciamo un po’ di chiarezza su questa – spesso criticata – scelta di vita

L'Eco di Bergamo

