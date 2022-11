Terni | 40enne ucciso a calci e pugni | c’è un arresto

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Un nigeriano è stato arrestato dai carabinieri in relazione alla morte dello stranieronella notte tra sabato e domenica scorsi a. Sul caso indagano i carabinieri. L’omicidio è maturato in seguito a una lite scaturita da un incidente stradale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tale la violenza delle botte e dei colpi dati, che Ridha Jamaaoui , operaio, originario della Tunisia , è rimasto ucciso nella notte tra sabato e domenica a. Nelle ultime ore è stato ...Un nigeriano è stato arrestato dai carabinieri in relazione alla morte dello straniero, ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica scorsi a. Sul caso indagano i carabinieri. L'omicidio è maturato in seguito a una lite scaturita da un incidente stradale.E' un nigeriano di 26 anni il sospettato per la morte del 40enne tunisino, Ridaha Jamoui, ucciso a calci e pugni a Terni, domenica notte. I carabinieri lo hanno individuato grazie a testimonianze e al ...Lo avrebbe preso a calci e pugni per una lite banale in strada, dove la vittima stava facendo da paciere. Tale la violenza delle botte e dei colpi dati, che Ridha Jamaaoui, operaio 40enne, originario.