Cittadini Aiop “Ssn pilastro fondamentale | Governo lo tuteli”

(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La sanità rappresenta undel nostro welfare, da custodire e garantire per i prossimi decenni, con risorse economiche adeguate ad assicurare una maggiore e diversificata offerta coerente alla domanda di salute della popolazione, investimenti, progettualità, formazione professionale, sviluppo digitale, territorialità dei servizi. In questa prospettiva, dalarrivano segnali importanti”. Lo afferma Barbara, presidente nazionale di, l’Associazione italiana ospedalità privata, commentando le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università degli studi del Molise. Schillaci ha sottolineato tra le altre cose che “il...

