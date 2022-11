Armi in Ucraina | è caos sull’emendamento che proroga le forniture

...non ha permesso alla Russia di sfruttare appieno il suo vantaggio in termini di numero die ... La mediazione "Questo non è il momento di parlare di negoziati tra Russia ema di concentrarci ...Il governo Meloni 'non si e' mai nascosto sull'invio di invioall'. Il ministro Crosetto ha dato totale disponibilita' a riferire alle Camere prima dell'invio. Si tratta di prorogare una norma e l'emendamento era una scelta tecnica per rendere piu' ...I partiti di maggioranza hanno ritirato un emendamento che avrebbe permesso al governo di continuare a inviare armi all'Ucraina per tutto il 2023, ha riferito una fonte parlamentare, dopo che l'opposi ...Il governo aveva deciso di prorogare le forniture di armi all'Ucraina a tutto il 2023 ma poi ha ritirato l'emendamento.