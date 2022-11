Covid | le notizie di oggi Record di contagi in Cina | proteste contro le restrizioni LIVE

(Di lunedì 28 novembre 2022) La "tolleranza zero" al virus si trasforma in un boomerang per la leadership cinese: migliaia di persone scese in piazza in varie città del Paese hanno preso di mira per la prima volta direttamente il Partito comunista e il presidente Xi, di cui sono state chieste le dimissioni. Stamani arrestate due persone a Shanghai

Il governo tace e la polizia accampa scuse Restrizioni imposte dalle autorità per combattere il. Il portavoce ha spiegato che la Bbc non ha avuto ' nessuna spiegazione ufficiale o scuse da ...La 'tolleranza zero' al virus si trasforma in un boomerang per la leadership cinese: migliaia di persone scese in piazza in varie città del Paese hanno preso di mira per la prima volta direttamente il ...A fare da detonatore la morte di 10 persone a Urumqi a causa dei ritardi nei soccorsi per le regole anti-covid. Reporter BBC pestato ed arrestato mentre raccontava le proteste in Cina contro i confinamenti e le restrizioni decisi sulla pandemia da coronavirus ...