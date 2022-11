Amanda Lear | “non mi interessa” | C’è un’ossessione che per lei non conta niente

Leggi su newstv

(Di domenica 27 novembre 2022) Una, mille, centomila, una donna capace di illuminare il grigiore della vita con i suoi colori, perché per lei la vita è solo a colori. Perché ha così tanto successo? Il suo dura da oltre cinquant’anni, da quando faceva l’indossatrice ai tempi della swinging London, la modella per Salvador Dalì e si accompagnava con artisti come David Bowie o Brian Ferry. L’inossidabile(Instagram)Quello che non l’ha mai abbandonata è l’allure, il carisma di una donna che ha sempre privilegiato l’essere, non l’apparire, anche se qualcuno potrebbe pensare il contrario. L’equivoco Uomo o donna? Donna o trans? Nel corso degli anni le sono scivolate addosso illazioni, calunnie e presunte rivelazioni. Chi sa la verità parli! Ma con cognizione di causa.non si è mai preoccupata di queste ...