Spagna | Dani Olmo | «La strada è ancora lunga»

(Di sabato 26 novembre 2022) Le parole di, centrocampista del RB Lipsia e della, dopo la vittoria contro la Costa Ricaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida trae Germania. Il centrocampista è tornato sulla vittoria per 7-0 contro il Costa Rica. PAROLE – «Siamo concentrati su noi stessi e il nostro obiettivo è vincere per andare agli ottavi. Dobbiamo essere sereni anche se ci attende una finale e c’èmoltada fare perché il nostro obiettivo è giocare sette gare e finora ne abbiamo giocata solo una. La Germania ovviamente ha più pressione dopo aver perso contro il Giappone, deve vincere se vuole passare il turno, ma noi dobbiamo restare concentrati su noi stessi e non pensarci. Loro affronteranno questa gara ...

TUTTO mercato WEB

... ma solo in campo, grazie al convincente 2 - 0 sulla Serbia nella partita che, insieme a- ... L'unica altra alternativa conduce al quasi 40enneAlves, la cui convocazione non ha convinto l'......VEDERE MONDIALI QATAR 2022 Le probabili formazioni di- Germania(4 - 3 - 3): Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio,... Spagna, Dani Olmo: "La strada è lunga. Abbiamo giocato solo 1 gara delle 7 che vogliamo" Le parole di Dani Olmo, centrocampista del RB Lipsia e della Spagna, dopo la vittoria contro la Costa Rica Dani Olmo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Spagna e Germania. Il ...Luis Enrique non cambia la formazione che ha rifilato sette gol alla Costa Rica. dunque, ancora panchina per Morata, gioca Asensio. Rodri sempre favorito su Eric Garcia nel ruolo di difensore centrale ...