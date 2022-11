AGI - Agenzia Italia

Parla di "autodistruzione" del Pd in vista del prossimo congresso e di "masochismo" per l'eventuale alleanza con il Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni regionali in. Matteotorna a pungolare il partito di Enrico Letta e lo fa davanti ad una platea in cui in prima fila è seduta la candidata che, insieme a Carlo Calenda , ha scelto di sostenere per ..."Inè sempre più evidente che Majorino può vincere e rappresentare tutti quelli che vogliono cambiare e far funzionare la sanità, i trasporti e le politiche per la casa.ha scelto il ... In Lombardia Renzi attacca e il Pd "blinda" Majorino Il leader di Italia Viva torna a criticare la scelta del Nazareno di non appoggiare l'ex sindaca: "Allergici alla vittoria". Il segretario ...Il leader di Italia Viva ironizza sui rapporti tra i Democratici e il Movimento 5 Stelle nella corsa alle regionali. E Ascani replica: "il Pd ha come obiettivo battere la destra e che quindi allargare ...