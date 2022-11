Grande Fratello Vip | l' ex di George Ciupilan confessa | Sta soffrendo per colpa di Nikita | ma non lo dice

(Di giovedì 24 novembre 2022) Samara Tramontana, ex fidanzata diche lui stanella casa delVip a causa di, ma non vuole ammetterlo. Ecco cosa ha detto.

L'ex fidanzata di George Ciupilan , Samara Tramontana , racconta a Casa Pipol del difficile momento che sta passando l'ex fidanzato nella casa delVip . E, a quanto pare, c'entra Nikita Pelizon . Samara Tramontana rivela cosa si cela dietro le lacrime di George Ciupilan Dopo la sorpresa preparata per lui al GFVip , persino da ...Amedeo Goria e il rapporto con il sesso . Il giornalista ed ex vippone delha raccontato alcuni retroscena della sua intimità. 'Lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età, come me: coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: ...Nel corso del primo pomeriggio, Luca e Oriana si ritrovano in piscina e riflettono sulla loro esperienza a #GFVIP e su quanto questo percorso sia stato utile a comprendere ciò che realmente conti nell ...Il Grande Fratello invita i concorrenti a raccontare e a interpretare la storia del Titanic in 5 minuti: riusciranno a vincere la sfida