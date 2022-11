+++NO USE AFTER: DECEMBER 22, 2022 16:00:00 GMT+++Fino a 10 persone sono state uccise nellaavvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato il direttore del supermercato, ...Fino a 10 persone sono state uccise in unaavvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc . Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato il ...Usa: sparatoria in un supermercato Walmart in Virginia, 10 morti Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...NO USE AFTER: DECEMBER 22, 2022 16:00:00 GMT+++Fino a 10 persone sono state uccise nella sparatoria avvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia ...