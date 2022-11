Agenzia ANSA

I rioni collinari difurono interessati nel 1943 dal pesante fuoco dell'artiglieria alleata. Molti i soldati che persero la vita, altrettanti i dispersi. "L'obiettivo delle ricerche dell'...... provento di furto presso la 'Biblioteca Universitaria Area Umanistica'; un dipinto olio su ... Entrambi furono fermati perchéin possesso di 78 monete in bronzo di vari periodi ... A Salerno trovati resti soldati tedeschi morti in II Guerra - Cronaca (ANSA) - SALERNO, 22 NOV - I resti di due soldati tedeschi riconducibili al secondo conflitto mondiale sono stati ritrovati nella giornata di ieri, sui rioni collinari salernitani, dall'Associazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...