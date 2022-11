Seguire il calcio ai tempi di un Mondiale apocalittico

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. In questa rubrica riservata agli abbonati cercheremo di offrirvi un punto di vista personale, riflessioni sul campo e fuori dal campo, su questoalla fine della storia. Joseph Blatter seduto nei suoi uffici della FIFA, a Zurigo, tiene una conferenza stampa. C’è il clima perfettamente freddo e inoffensivo di un’istituzione immateriale come la FIFA, ben protetta nei suoi uffici svizzeri. Blatter ha una di quelle facce che attraversano la nostra vita immuni al passare del tempo; la sedie di pelle nera, lo sfondo blu, l’iperuranio del capitalismo. Tutta questa tranquillità viene rotta a un certo punto, da un gesto inconsulto. STEADY PAYWALL Il comico inglese Lee Nelson tira verso Blatter ...