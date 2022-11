Questo segno sarebbe il meno intelligente secondo uno studio autorevole

Donna Moderna

... il secondo ad inseguire e costruire senza segnare è invece piccolodi impotenza. Dopo le ... Apunto l'Austria lascia giocare, l'Italia spinge di più ma senza sbocchi. Al 25', compare sulla ......perché entrambi i titoli richiamano due omonimi film dei fratelli Marx, alla cui geniale ... Sul lavoro, cerca di trovare un accordo, anche se con i nati sotto ildel Cancro, Ariete o ... Segni zodiacali e profumi, a ognuno il suo (e i motivi per sceglierli) Entro giovedì questo segno zodiacale riceverà una splendida novità nella sua vita: non si può dire che non sia fortunato.MOGLIANO - Ottanta minuti di vero sport per ricordare Salvatore Stefani, il pilone 19enne del Rugby Feltre deceduto il 16 novembre in un incidente mentre andava a lavoro. Una scelta a lungo ponderata.