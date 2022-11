Quando comincia la Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023? Date e programma | servirà aspettare ancora…

(Di lunedì 21 novembre 2022) La prima tappa delladeldiè ina Kontiolahti, in Finlandia, da martedì 29 novembre a domenica 4 dicembre: martedì e mercoledì previste le individuali, giovedì le staffette di genere, venerdì riposo, sabato le sprint e domenica le pursuit. Sono undici i convocati dell’Italia, sei uomini e cinque donne: il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha scelto Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, David Zingerle (esordiente indel), Daniele Cappellari, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler. ILDELLA PRIMA TAPPA Martedì 29/11 – Individuale maschile – ore 13.15 Mercoledì 30/11 – Individuale femminile – ore ...

OA Sport

