(Di lunedì 21 novembre 2022) L'tura nutrizionale sul fronte della confezione dovrà essere "semplice" ma "non", "priva di giudizi di valore", con "informazioni su calorie e nutrienti per porzione", e "...

Agenzia ANSA

Per l'Italia, la lettera è firmata da 9di diverso colore e da Confederazione Italiana Agricoltori (Cia), Confagricoltura e Federalimentare. .... per l'occasione ribattezzato anche della Sovranità alimentare: "Ilè un sistema per noi è inaccettabile", hanno dichiarato glidi Fdi Nicola Procaccini, responsabile ambiente ... Nutriscore: eurodeputati a Ue, no a etichetta semplicistica - Ultima Ora Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...