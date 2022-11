LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2022 in DIRETTA | Shiffrin in testa | Gulli unica qualificata Si riparte alle 13 15

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.45 Appuntamento 13.15 per la seconda manche. Vi aspettiamo. Un saluto sportivo. 11.44 Una sola azzurra, proprio come ieri: 28ma Anitaa 1.71. Sfortunata Lara Della Mea, 31ma e prima delle escluse a 1.87: la qualificazione era a 10 centesimi. 47ma Marta Rossetti a 3.63, fuori Vera Tschurtschenthaler. Fuori anche l’italo-albanese Lara Colturi. 11.43 Si è conclusa la prima manche. Mikaeladavanti a tutte con 0.07 su Duerr, 0.10 su Vlhova, 0.21 su Holdener, 0.35 su Stjernesund, 0.42 su Hector, 0.73 su Ljutic, 0.81 su Liensberger, 0.82 su Tviberg, 0.88 su Popovic. 11.37 Siamobattute finali della prima manche. Manca solo l’ufficialità per Anita. 11.30 Anita ...

La statunitense Mikaela Shiffrin si è aggiudicata la vittoria dello slalom di Levi, in Finlandia, gara di apertura della stagione femminile di Coppa del mondo 2022/23. La campionessa… Leggi ...