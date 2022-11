Precipita e muore nella vasca di cemento a Montefredane I sindacati | Inascoltate le nostre denunce

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Morte annunciata a”. IFeneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil denunciano l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro. “Ieri sera, per cause ancora da accertare dagli inquirenti – si leggenota – , il geometra Amato Capossela di 55 anni, cade in unadi lavorazione delprofonda 10 metri”. “I luoghi della tragedia – continua i comunicato – sono un opificio industriale dove lavorava la ex Prefim, poi adibito alla lavorazione di manufatti in. Ex lavoratori e colleghi di Amato, sentiti per telefono, sono rimasti impietriti per la morte a 55 anni per una fatale caduta. Raccontano di luoghi esterni fatiscenti e di una probabile mancanza di idonee misure di sicurezza. Solo il 20 ottobre scorso, le organizzazioni sindacali irpine Cisl, Cgil e ...

