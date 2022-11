Influenza | crescono casi tra bimbi | più cattiva degli anni scorsi

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – L’2022-2023 si sta confermando più ‘’ di quella. Tra il 7 e il 13 novembre, iaumentano soprattutto tra iminori di 5, con un’incidenza quasi tripla rispetto a quella totale, e “la curva epidemica delle sindromi simil-li mostra valori sopra la soglia epidemica e superiori a quelli registrati nelle ultime stagioni”. E la fotografia scattata dall’ultimo bollettino della rete di medici sentinella InfluNet, aggiornato dall’Istituto superiore di sanità. “Si intensifica la circolazione dei virusli – indica il report – anche se a far crescere il numero delle sindromi simil-li, in queste prime settimane di ...

L'influenza 2022 - 2023 si sta confermando più 'cattiva' di quella degli anni scorsi. Tra il 7 e il 13 novembre, i casi aumentano soprattutto tra i bimbi minori di 5 anni, con un'incidenza quasi tripla rispetto a quella totale. "Si intensifica la circolazione dei virus influenzali – indica il report – anche se a far crescere il numero delle sindromi simil-influenzali, in queste prime settimane"